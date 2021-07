담양군, 백신 접종자 실내·외 마스크 착용 의무화

담양군 전 지역 거주자와 방문자 대상 실내외 마스크 착용 의무화



건강하고 편안한 여름휴가 나기 방역 수칙 준수

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 사회적 거리두기 개편에 따른 긴장도 유지와 변이 바이러스 확산에 따른 지역사회 확산 차단을 위해 군 전 지역 거주자·방문자 대상 실내외 마스크 착용을 의무화하는 행정명령을 내렸다고 8일 밝혔다.

이에 담양군 전 지역에서는 백신 접종 여부에 상관없이 실내·외에서 모두 마스크를 착용해야 한다.

백신 종류별로 정해진 횟수를 모두 마친 접종 완료자도 마찬가지다.

마스크를 착용하지 않았다가 적발되면 시설과 장소 관리자, 운영자에게는 300만 원 이하, 위반 당사자에게는 10만 원 이하의 과태료가 부과될 수 있다.

또 군은 본격적인 여름 휴가철을 앞두고 기본 방역 수칙 준수 실천을 전제로 안전한 여름휴가 나기를 위해 ‘성수기를 피해서, 가족 단위·소규모로, 나눠서 가기’를 핵심 메시지로 선정해 12개 읍면 및 관광지에 현수막을 게시하고 군민들이 자발적으로 방역에 동참할 수 있도록 적극적으로 홍보할 계획이다.

군 관계자는 “사회적 거리두기 단계와 관계없이 마스크를 지속 착용해야 한다”며 “변이바이러스 확산으로 상황이 엄중한 만큼 사적 모임과 외출을 자제하고 기본 방역 수칙을 철저히 지켜주길 부탁드린다”고 말했다.

