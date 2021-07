<실장급 전보>

▶항공정책실장 김용석

<국장급 승진>

▶2050 탄소중립위원회 친환경기후조정국장 박재순

<과장급 전보>

▶시설안전과장 강철윤 ▶첨단항공과장 김동익 ▶도시재생경제과장 공경화