윤석열 "역동적 경제가 지속가능한 성장·복지 유지…규제 혁신 해야"

"스타트업 기업가들에 좋은 신발 신겨

불필요한 모래주머니는 제거"



김건희 논문 논란엔

"대학이 학술적 판단할 것"

[아시아경제 이현주 기자] 야권 유력 대권주자인 윤석열 전 검찰총장은 8일 "역동적인 경제가 성장과 복지, 두 개를 다 충족 시켜줄 수 있는 지속가능한 성장과 복지를 유지할 수 있는 것"이라면서 "스타트업 기업가분들에게 좋은 신발 신겨 드리고 맘껏 뛸 수 있게 불필요한 모래주머니는 제거해드리겠다"고 말했다.

윤 전 총장은 이날 스타트업 기업가들과 간담회 후 기자들과 만나 "우리가 (스타트업) 기업 하나 하나를 올림픽 출전 선수처럼 대하면서 정부가 바라봐야 되지 않겠느냐"며 "제일 중요한 건 자율과 창의를 방해해선 안 된다, 이게 가장 중요하다"고 했다.

윤 전 총장은 경제 역동성을 위해 과감한 규제 혁신이 필요하다고도 주장했다. 존재할 이유가 상실됐는데도 이미 만들어진 규제를 폐기하기 어려운 게 많다는 것이다. 그러면서 금융산업을 한 예로 들었다. "금융산업에 대한 규제가 네거티브로 바뀌고 다양한 산업 수요를 금융이 자금 중재 기능을 통해 충족하도록 업그레이드 해야 한단 생각"이라고 설명했다.

현안과 관련 질문에 대한 답도 나왔다. 국민대학교가 부인 김건희 씨 박사학위 논문 관련해 조사에 들어갔다며 입장을 묻자 "어떤 단체와 개인들께서 이의제기를 하셨다"면서 "대학에서 이뤄지는 문제니까 대학이 자율적으로 학술적인 판단을 해서 진행이 되지 않겠냐"고 답했다.

윤 전 총장은 이날 오후 4시 최재형 전 감사원장 부친 빈소를 방문할 예정이다.

