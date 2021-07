‘별의 순간’ 맞은 대구 기업들은? 올해 ‘대구 지역스타기업 지정서’ 수여식 개최

대구시, ICT융합·지능형기계·기능성섬유 등 분야별 선도기업 15사 선정



2018년 지역스타기업에서 글로벌 강소기업으로 성장한 기업 9곳 배출

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 올해 대구에서 ‘별의 순간’을 맞은 기업들은 어디일까? 이들은 지역을 빛냈고, 미래 대한민국 먹거리를 책임질 ‘스타기업’으로 이름표를 달았다.

대구시와 대구테크노파크는 8일 오후 3시 호텔인터불고에서 ‘2021년 대구 스타기업 지정서 수여식’을 한다.

홍의락 대구시 경제부시장과 선정기업 15개사 대표이사가 참석해 별들의 잔치를 벌인다.

홍의락 대구시 경제부시장은 신규 지역스타기업 15개사 대표와 기업전담 PM에 지정서와 위촉장을 준다. 코로나19 등 어려운 대내외 경제 여건 속에 이룩한 기업성장의 노고를 격려할 예정이다.

기업에 별을 달아주는 지자체 사업은 대구에서 시작됐다.

중기부 ‘지역스타기업 육성사업’은 대구시의 ‘스타기업 육성사업’을 롤모델로 삼아 2018년 전국으로 확산된 프로젝트이다.

성장잠재력이 높은 기업을 선정해 집중 지원하고, ‘글로벌 강소기업’으로 성장시키기 위한 사업이다.

올해 선정된 지역스타기업의 평균 매출액은 170억원, 고용은 58명, 수출비중은 17%로 나타났다. 3년간 연평균 성장률 매출은 15%, 수출 35.3%, 고용은 12.3%로 성장성이 높은 기업들이 선정됐다.

이번에 선정된 15개사를 산업분야별로 보면 AI(인공지능), 모바일게임 등 ICT융합 분야에는 △메카솔루션(인공지능교구재, 센서개발 보드), △엔젤게임즈(모바일게임), △위니텍(통합관제시스템), △이튜(소프트웨어 개발 및 유지보수 관리 서비스), △한국알파시스템(차량번호인식시스템, 지능형어린이사고예방시스템) 등 5개 사가 선정됐다.

반도체 장비 및 무인자동화 장비 등 지능형기계 분야에는 △아레텍(반도체·디스플레이 포토마스크용 세정 장비), △구비테크(반도체 장비부품), △선비테크(PCB 무인자동화 장비), △티씨엘(풍력타워 발전 내장재부품, 산업기계부품), △진부(자동차·농기계 고무부품)가 선정됐다.

소재 및 기능성섬유분야에는 △대영알앤티(자동차·산업용 부품 피막 및 접착제 도포), △건영크리너(초극세사 렌즈 크리너), △디케이코리아(반려동물용 배변패드)가 선정됐다.

전기?전자 및 식품분야에는 △보국전자(가정용 난방침구, 생활환경가전), △궁전방(K-Food)이 선정됐다.

선정기업은 전담 PM(Project Manager) 매칭, 성장계획 컨설팅, R&D 기획지원, 기업 맞춤형 패키지 지원 등을 받을 수 있다. 또 평가를 통해 연간 2억원(최대 2년) 내외의 지역스타기업 전용 R&D 과제지원도 받을 수 있다.

2018년 사업 시작 이후 지역스타기업에서 글로벌 강소기업으로 스케일-업(Scale-up)한 지역 기업은 9개 회사로 전국 최다 배출 성과를 이뤘다. 대구시 및 대구TP의 체계화되고 전문화된 기업육성정책이 결실을 맺은 것이다.

2021년 대구 지역스타기업에서 글로벌 강소기업으로 스케일-업(Scale-up)한 기업은 △에스엘씨(화장품), △영풍(K-Food), △나경(블라인드), △신풍섬유(기능성 섬유), △마이크로엔엑스(치과용 의료기기), △이투컬렉션(생활용 섬유제품), △대홍코스텍(철강금속소재), △대광소결금속(자동차 부품), △진명산업(자동차 부품)이다.

대구시는 향후 스케일-업 하는 지역 기업들이 많이 배출될 것으로 전망하고 있다.

홍의락 대구시 경제부시장은 “대구 지역스타기업들이 각 분야별 선도기업이 돼 지역경제 활성화의 주춧돌이 될 수 있도록 체계적이고 전문적인 기업지원을 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr