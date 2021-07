정부, 캄보디아 '디지털정부 종합계획' 지원…한-캄보디아 양해각서 체결

캄보디아 디지털정부 종합계획 26개 이행과제 추진 지원

[아시아경제 임철영 기자] 한국 정부와 기업이 함께 캄보디아 '디지털정부 종합계획‘을 지원한다.

8일 행정안전부는 캄보디아 우정통신부와 ‘한-캄보디아 디지털정부 협력센터’ 설립을 위한 양해각서를 이날 체결했다고 밝혔다.

한국과 캄보디아는 지난 2019년 개최된 ‘한-아세안 특별정상회의’를 계기로 디지털정부 분야 협력을 확대하기로 합의했다. 지난해에는 디지털정부에 주목한 캄보디아 정부의 요청으로 ‘캄보디아 디지털정부 종합계획’을 함께 수립했다.

이번 양해각서는 캄보디아 디지털정부 종합계획에서 도출된 26개 이행과제의 실제 추진을 지원하기 위해 체결됐다. 양해각서에 따라 2021년부터 2023년까지 캄보디아 프놈펜의 우정통신부 청사에 디지털정부 협력센터가 설치된다.

행안부는 한국지능정보사회진흥원과 협력해 디지털정부 전문가를 협력센터에 파견하고 캄보디아 디지털정부 종합계획 추진을 지원한다.

특히 협력센터 설립 첫해인 올해는 캄보디아 정부 측의 수요를 반영해 업무재설계 및 정보화전략계획 수립 지침 마련, 공공서비스 통합·연계 방안 마련, 개방형 클라우드 플랫폼 도입 타당성 조사 등의 공동협력사업을 추진할 계획이다.

행안부는 디지털정부 기획부터 실제 구현 및 운영까지 다양한 분야에 걸친 경험을 캄보디아에 전수하고 한국형 디지털정부 서비스의 현지 도입과 연계해 한국 기업의 캄보디아 진출도 적극 지원할 방침이다.

전해철 장관은 “OECD 디지털정부 평가 1위, UN 전자정부 평가 2위를 기록한 한국 디지털정부는 국제사회의 많은 주목을 받고 있다”고 강조하면서 “캄보디아의 디지털정부가 성공할 수 있도록 적극 지원함으로써 한국 디지털정부의 우수성을 전 세계에 다시 한번 증명하고, 디지털정부 협력센터를 우리 기업이 해외로 진출하는 전진기지로 육성해 나가겠다” 고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr