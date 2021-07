대전 도시철도 위험상황 ‘인공지능 감시’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 도시철도 관련 위험상황을 인공지능으로 감시해 대응하는 기반을 마련한다.

시는 최근 과학기술정보통신부의 디지털뉴딜사업 ‘인공지능 학습용 데이터 구축사업’에 선정됐다고 8일 밝혔다.

선정 결과에 따라 시는 국비 19억원을 지원받아 사업을 추진하게 된다. 본 사업은 인공지능 열화상 CCTV로 도시철도 및 산업시설물의 안전상태를 감시하기 위한 학습데이터를 구축하는 것을 핵심으로 한다.

앞서 시와 대전도시철도공사는 지역 인공지능 스타트업 3개사와 한밭대, 한국서부발전과 컨소시엄을 구성해 인공지능 학습용 데이터 구축사업을 정부에 제안했다.

도시철도공사는 본 사업으로 구축되는 데이터를 활용해 전동차 이상발열, 변전소 화재를 실시간 예측하는 ‘인공지능 기반의 시설물 모니터링 시스템’을 구축하게 된다.

또 모니터링 시스템으로 감지된 시설물 이상 상황을 인공지능이 관제실과 유지보수자 담당자에게 자동으로 전달해 사고를 미연에 예방한다.

최교신 시 스마트시티과장은 “시는 올해 시청역에 인공지능 안전시스템을 구축하고 전동차 5G MEC 기반의 인공지능 모니터링 기술을 적용했다”며 “이어 추진하게 될 도시철도 중요 시설물 ‘인공지능 모니터링시스템 구축사업’은 시민이 일상에서 체감하는 인공지능 안전 정책이 될 것”이라고 말했다.

