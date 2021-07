광양시 진상 산사태 매몰 주민 숨진 채 발견

수색 9시간 만에 발견…하루종일 내린 비·토사에 구조 난항

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양시 진상면 비평리 산사태 현장에서 매몰된 80대 여성이 9시간 만에 숨진 채 발견됐다.

6일 소방당국에 따르면 이날 오후 2시 55분께 산사태로 주택이 매몰된 현장에서 A(82)씨가 의식이 없는 상태로 발견돼 즉시 병원으로 이송됐지만 숨졌다.

이날 오전 6시 4분께 산사태로 인해 주택 2채와 창고 1채가 매몰되는 사고가 발생하면서 매몰된 주택 1채에 거주하던 A씨가 미쳐 빠져나오지 못한 것으로 추정된다.

광양시는 이날 오전 8시 30분께 A씨와의 휴대전화 통화가 연결돼 생존한 것으로 보고 있다고 발표하기도 했다.

그러나 A씨가 사고 전 자녀의 집에 전화기를 놔두고 가서 자녀가 보관하고 있었고 통화 중이라는 신호음만 갔던 것으로 확인됐다.

소방당국은 중장비를 동원해 구조에 나섰지만 빗물에 토사와 건물 잔해가 무거워진 데다, 종일 비가 강하게 내려 어려움을 겪었다.

경찰은 야산 위쪽에 주택 신축을 위한 평탄화 작업이 이뤄졌다는 주민들의 진술 등을 토대로 정확한 사고 경위와 A씨의 사인을 조사할 방침이다.

