서귀포해경, 해양오염사고 발생에 따른 긴급 방제작업 실시

[아시아경제] 호남취재본부(제주) 황정필 기자= 서귀포 해안 갯바위에 좌초된 선박에서 해양오염사고가 발생해 해경이 긴급 방제작업에 나섰다.

6일 서귀포해양경찰서에 따르면 이날 오전 7시 13분쯤 서귀포 대정읍 영락리 인근 해안가 갯바위에 통영 선적 근해통발어선인 A호(85t)가 좌초돼 선박 주변 해상과 갯바위에 유막이 형성된 것을 발견했다.

서귀포해경은 가용세력을 총동원해 현장에 급파했고 해양환경공단 등 관계기관과 함께 총 50여 명이 유흡착재, 오일펜스 등 방제 기자재를 이용해 방제작업을 진행 중이다.

어선 A호는 지난 3일 밤 차귀도 남서쪽 72km 해상에서 조업 중 화재 사고가 발생해 전복된 상태로 표류하던 선박으로 서귀포해경은 3천 톤급 경비함정을 근접시켜 A호의 동향을 파악하며 안전관리를 해왔다.

