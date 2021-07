[클릭 e종목]대신 "HMM, 전망치 40% 웃도는 2Q 깜짝실적"

[아시아경제 지연진 기자]대신증권은 해운사 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 48,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 44,800 2021.07.06 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 경제 정상화 기대감 확산… 코스닥 3거래일 연속 신고점 랠리 기관 픽은 '코스피'…外人이 이끈 코스닥, 또 사상 최고치골디락스 기대감에 外人 매수… 코스닥 또 신고점 close 에 대해 컨테이너 운임 상승 및 공급망 차질이 지속될 가능성이 높아 올해 2분기 실적이 시장 전망치를 40% 웃도는 깜짝 실적을 예상한다며 매수 투자의견과 목표주가 6만원을 유지한다고 6일 밝혔다.

HMM은 올해 2분기 매출액이 전년대비 118.6% 증가한 3조원, 영업이익은 1조4400억원으로 934.6%나 늘어날 것으로 전망된다. 전환사채 주식전환으로 파생상품평가손실이 8940억 반영되고 주식발행 초과금 2조3500억원과 자본금 3000억원 증가, 부채는 2조6500억원 감소할 것으로 예상된다.

양지환 대신증권 연구원은 "항만체선과 선사들의 서비스 차질로 하주들의 공간 확보는 점점 더 어려워지고 있어 컨테이너 운임의 상승 및 공급망 차질이 지속될 가능성이 높다"며 "2분기 실적은 시장 컨센서스를 약 40% 상회하는 깜짝 실적이 전망된다"고 전했다.

