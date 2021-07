“삼계탕 vs 자이언트 수산물”…롯데마트, 초복 맞이 보양식 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 다가오는 초복을 앞두고 자이언트 수산물 등 다양한 여름 보양식을 선보인다고 6일 밝혔다.

마리 당 100g 이상의 큰 사이즈로, 전체 출하량의 상위 5%에 해당하는 자이언트 왕 전복을 엘포인트(L.POINT) 회원 대상 50% 할인된 가격에 판매한다. 또한 전체 출하량 중 최상위 사이즈로 30톤 한정 수량 준비한 자이언트 손질 민물 왕 장어와 자이언트 데친 왕 문어도 특가에 판매한다.

장어를 집에서 간편하게 먹을 수 있는 보양식 먹거리도 준비했다. 1인 가구에게 안성맞춤인 통민물 장어덮밥과 통한마리 장어초밥 등을 선보인다.

보양식의 전통강자인 삼계탕 행사 상품도 준비했다. 백숙용 닭고기 두 마리 및 레토르트 삼계탕 기획 상품은 롯데마트 오프라인 전용 애플리케이션 ‘롯데마트GO(고)’ 스캔 시 각 3000원씩 할인된 가격에 구매할 수 있다. 또한 엘포인트 회원대상으로 미국산 소고기를 최대 50% 할인된 가격으로 선보인다.

롯데온은 오는 7일과 8일 삼계탕과 수산물 등 보양식을 최대 40% 할인 판매한다. 여름철 대표 몸 보신 음식으로 정다운 삼계탕과 얌테이블 여름 보양식 해신탕 등을 판매한다.

롯데마트 관계자는 “삼계탕 외에도 수산물 등 다양한 여름 보양식들이 인기를 얻고 있다”며 “이러한 트렌드에 발맞추어 무더위를 이겨낼 수 있는 건강한 먹거리들을 다양하게 준비했다“고 말했다.

