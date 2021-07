[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회(의장 김인호)는 지난 2일 서울시의회 공식 유튜브 채널을 통해 ‘지방분권 홍보 영상’ 2종(지방분권 CM송, 지방분권 드라마)을 공개했다.

이 영상들은 지방의회 부활 30주년을 맞아 제작된 것으로, 지방분권 CM송은 중독성 있는 멜로디와 쉬운 가사를 통해 누구나 쉽게 지방분권과 자치분권을 이해하고 함께 외칠 수 있도록 만들어졌다.

지방분권 드라마는 서울특별시의회 지방분권 7대 과제 중 ‘자치입법권 강화’에 대한 내용을 드라마 형식으로 풀어낸 영상으로, 등장인물들의 몰입도 높은 연기와 탄탄한 대본, 극적 연출을 통해 자치입법권의 필요성을 강조했다.

해당 영상들은 서울특별시의회 공식 유튜브 채널에서 시청할 수 있다.

