장성군, 민선 7기 3주년 맞아 ‘소통의 시간’ 가져

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자]=전남 장성군(군수 유두석)은 5일 문화예술회관 대공연장에서 민선 7기 3주년을 기념해 군 공직자들과 소통의 시간을 가졌다고 밝혔다.

7월 정례조회의 일환으로 마련된 이번 행사는 영상 송출을 통한 질의에 유두석 군수가 현장에서 답하는 방식으로 진행돼 이목을 끌었다.

개회 선언과 군정 발전 유공자 시상 등의 식순에 이어 본 순서가 시작되자 행사장을 찾은 200여 공직자들의 시선이 무대 위로 집중됐다.

유두석 군수는 “코로나 시대인 지금은 안전에 대한 군민들의 열망이 어느 때보다 크고 뜨겁다”며 “군민의 안전과 재산을 지키기 위해, 군정의 최우선 원칙을 ‘군민 안전’으로 정하고 철저히 지켜나가겠다”고 말했다.

삭막하던 고려시멘트 앞 도로를 쾌적하게 넓히고 붕괴위험지역이었던 장성공원에 경관폭포를 설치하는 등 그간 군은 ‘발상의 전환’을 통해 지역을 변화시켰다.

또 청운지하차도를 성공적으로 개설해 군민 안전을 지키고 동·서부 간 균형 발전을 이루겠으며 ▲하이패스IC 신설 ▲남면 덕성 행복마을 조성 ▲고려시멘트 부지 개발모델 구상으로 장성의 미래 지도를 바꾸겠다.

농업·유통 분야에 대해서는 지난 2017년부터 운영 중인 남면로컬푸드직매장이 4년만에 매출이 12배나 오르는 등 큰 인기를 끌고 있다.

150만 광주시민을 대상으로 하는 광주권 장성로컬푸드직매장이 문을 열면 보다 큰 매출을 올릴 수 있을 것으로 기대하고 있으며 군(軍)급식로컬푸드지원센터와 공공급식지원센터 건립을 통해 농업·유통분야 경쟁력도 강화하고 농가 혜택을 확대할 것이다.

▲황룡강 취암천을 직강화해 수해를 막고 부지를 확보한 장성공설운동장(옐로우시티 스타디움) 건립 매듭 ▲장성호 수변백리길 조성 및 복합리조트 조성 등의 비전도 제시했다.

황룡강 지방정원 조성사업(90억원)을 통해 황룡강 르네상스를 이어가는 한편 ▲국립심뇌혈관센터 설립 조기 추진 ▲국비 350억원 규모 국립아열대작물실증센터 설립 ▲필암서원 세계화 사업(3년간 100억원)도 내실 있게 추진하겠다.

유두석 군수는 “거버넌스의 힘을 바탕으로 군민, 공직자와 함께 더 큰 장성, 더 자랑스러운 장성을 넘어 ‘새로운 장성’을 만들어가겠다”고 말했다.

