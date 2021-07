대교, 놀면서 공부하는 ‘상상KIDS’ 패키지 8월 말까지 연장

이색 키캉스(키즈+호캉스)로 화제…여름휴가 겨냥

[아시아경제 김희윤 기자] 대교는 파라다이스시티와 협업해 선보인 ‘상상KIDS 패키지’를 8월 31일까지 연장 운영한다고 5일 밝혔다.

지난 4월 선보인 ‘상상KIDS 패키지’는 이색 키캉스(키즈+호캉스)로 주목 받았다. 호텔 객실과 체크인 당일 대교 전문강사와 함께 놀이와 학습을 동시에 즐기며 상상력을 키울 수 있는 ‘상상키즈 창의 클래스’로 구성됐다.

대교는 자체 키즈 콘텐츠를 더 많은 고객에 선보이도록 매월 다른 커리큘럼의 ▲만들기 체험 키트 1종 ▲큐레이션 그림책 2권 ▲누리북 1권 ▲상상키즈 앱 3개월 이용권을 담은 ‘스팀박스(STEAM BOX)’를 제공, 창의 클래스 운영에 나선다.

상상키즈 창의 클래스는 매주 금요일부터 일요일까지 이용 가능하다. 파라다이스시티 투숙객은 물론 방문객 모두 참여할 수 있다.

또한 대교는 패키지 연장을 기념해 한시적으로 6월 중 상상키즈 그림책 도서관 입장객 대상으로 제공되던 상상키즈 앱 1개월 이용권을 내방객 전체에게 증정한다.

대교 관계자는 “고객의 관심과 사랑에 보답하고자 상상키즈 창의 클래스를 8월까지 연장하기로 결정했다”며 “파라다이스시티의 넓고 쾌적한 공간에서 대교가 엄선한 질 높은 클래스를 즐기며 특별한 여름 휴가를 보내시길 바란다”고 말했다.

