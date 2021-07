경찰, 60대 남편 긴급 체포해 구속영장 신청

[아시아경제 유병돈 기자] 부부싸움을 벌이다 흉기로 아내를 살해한 60대 남성이 경찰에 긴급 체포됐다.

서울 영등포경찰서는 전날 오전 3시께 60대 남성 A씨를 살인 혐의로 체포해 구속영장을 신청했다고 밝혔다고 5일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 영등포구 대림동의 빌라에서 부부싸움을 벌이던 중 흉기를 휘둘러 60대 아내 B씨를 숨지게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 얼굴과 상체 등에 상처를 입은 것으로 파악됐다.

경찰은 "길에 사람이 비를 맞은 채 누워있다"는 112신고를 접수하고 출동해 쓰러져 있는 A씨를 발견하고 지구대로 데려가 치료해 주는 과정에서 B씨를 살해했다는 진술 등을 확보했다.

경찰은 A씨가 아내를 살해한 뒤 자해를 시도한 것으로 보고 있다.

A씨에 대한 구속 전 피의자심문(영장실질심사)은 5일 서울남부지법에서 열릴 예정이다.

