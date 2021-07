국립중앙과학관 여름방학 과학교실·캠프 참가자 모집

[아시아경제 김봉수 기자] 국립중앙과학관은 올해 ‘여름방학 과학교실’ 및 ‘여름방학 과학캠프’를 개설·운영한다고 5일 밝혔다.

유아(7세)부터 초·중학생들을 대상으로 이달 27일부터 다음달 13일까지 3주간 운영한다. 과학관을 직접 방문하는 대면과 비대면(실시간 영상) 과학체험 두 가지 방법으로 들을 수 있다. 과학교실은 31개 과정의 실험중심 과학교육으로 교과연계, 창의·공작 및 곤충·화석·수학·발명·SW 등 특화수업으로 운영한다. 국립중앙과학관 강사와 현직 학교 교사가 협력해 개발한 과학교육 주제 2개 과정이 첫선을 보인다.

과제 해결형 팀프로젝트 과학캠프는 인공지능(AI)을 주제로 해 비대면 초?중급 과정(2개), 대면 중급과정(1개)으로 운영한다. 한국과학기술원(KAIST) 대학생 멘토와 함께 주제별 심층 교육을 통해 청소년들의 문제해결능력 향상에 도움을 주는 맞춤형 교육으로 진행한다.

참가자 접수는 과학교실은 오는 7일부터, 과학캠프는 10일부터 선착순 모집한다. 자세한 내용은 국립중앙과학관 누리집에서 확인할 수 있다.

