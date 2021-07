7월 5일~8월, 경남 정보화농업인 36명 대상

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도농업기술원은 '2021 정보화농업인 e-비즈니스 마케팅 전문가 교육'을 실시하고 도내 농업인의 휴대전화 전자상거래활용 역량향상을 지원한다고 5일 밝혔다.

이번 교육은 이날부터 8월까지 총 10회(36시간)에 걸쳐 진행된다.

36명의 도내 정보화농업인을 대상으로 농업인의 전자상거래 최신 흐름에 대한 이론과 실습을 병행한다.

최신 소비 흐름에 맞춰 운영하는 'e-비즈니스 마케팅 전문가 교육'은 실시간 판매방송 기획을 위한 제품 소개부터 영상 촬영 실습과 실전 방송 큐시트 작성 방법을 배운다.

우수교육생(10명 내외)에게는 1인 실시간 판매방송을 직접 해볼 기회가 주어진다.

