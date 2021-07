▲하재소씨 별세, 하유선(한국자산관리공사 서울서부지역본부 팀장), 유종, 주연 부친상, 이헌우(한국자산관리공사 충북지역본부 충주지사장) 빙부상= 3일 서울 노원구 월계동 더조은요양병원 장례식장 1호실, 발인 5일 오후 12시, 장지 서울시립승화원(벽제)

