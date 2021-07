직급 떼고 아이디어 내는 금융권 수장들 '눈길'

윤종원·김정태, 신상품 출시 아이디어 제시

최고경영자 혁신적 아이디어…"유연한 조직문화 도움"

[아시아경제 김진호 기자] '신용카드부터 체험형 금융교육 앱까지' 금융권 수장들이 신상품 개발에 직접 아이디어를 내 화제다. 새로운 시도를 하기 어려운 금융권의 보수적 업무 체계를 깨트리자는 강한 의지가 반영된 결과로 풀이된다.

3일 금융권에 따르면 IBK기업은행은 최근 국내 최초로 개인카드와 기업카드를 하나로 합친 듀얼카드 '최고경영자(CEO) 카드'를 신규 출시했다.

한 장의 카드 안에 상단에는 개인카드, 하단에는 기업카드를 배치해 고객이 여러 장의 카드를 소지해야 하는 불편을 없앤 것이 특징이다. 혜택도 한 곳에 모았다. 두 카드 이용금액에 따른 포인트를 모두 개인카드에 적립해 카드대금 납부 등에 사용할 수 있도록 했다.

개인카드 포인트는 국내 이용금액의 1%, 주유소·전기차충전소·호텔·면세점 이용금액의 1.5% , 해외 이용금액의 2%가 적립된다. 기업카드의 경우 국내·외 모든 가맹점 이용금액의 0.3%가 포인트 적립 대상이다. 세상에 없던 새로운 카드는 '기업 CEO에게 특화된 전용카드가 있었으면 좋겠다'는 윤종원 기업은행장의 아이디어에서 탄생했다. 상품 서비스부터 카드명, 디자인까지 모든 개발과정을 윤 행장이 직접 챙긴 것으로 알려졌다.

윤 행장의 아이디어 제시는 이번이 처음이 아니다. 지난해에는 카드 표면에 항균 필림을 코팅한 신용카드를 국내 최초로 출시하기도 했다. 코로나19 확산 초기인 지난해 3월 윤 행장이 고객들의 감염 우려를 덜 수 있는 방안을 직접 생각해 태어났다. 기업은행 현재 대부분의 신용카드에 항균 필름을 코팅하는 방식을 적용하고 있다.

김정태 하나금융 회장은 Z세대의 체험형 금융 플랫폼 '아이부자 앱' 출시를 위한 아이디어를 제시했다. Z세대 자녀와 X세대 부모가 각자 휴대전화에 앱을 설치하고 모바일을 통해 주고받는 '용돈'을 기반으로 금융 활동을 체험하고 부자가 되는 경험을 X·Z세대가 같이 즐기는 '페어-앱' 기반 플랫폼이다. 현재 비즈니스모델로 특허 출원도 진행 중이다.

김 회장도 과거 지난 2015년 광복 70주년을 맞아 의미를 되새기고 나라사랑의 마음을 금융상품에 담는 취지로 '대한민국만세 정기예금 및 적금' 출시를 위해 아이디어를 내놓았던 바 있다. 출시 9영업일 만에 10만좌 이상 팔리는 등 소비자들의 반응이 뜨거웠던 대표적 상품 중 하나다.

상품 개발을 위해 직원들을 핀테크 기업에 보내자고 아이디어를 낸 이도 있다. 송종욱 광주은행장은 지난 4월 광주은행 직원 8명을 토스에 보내 '성공비결'과 '일하는 방식'을 배워오도록 했다. 완성도 높은 상품만을 시장에 선보이는 은행권의 기존 관습을 타파하고 조직에 새로운 변화의 바람을 일으켜보자는 송 행장의 아이디어가 반영된 결과였다.

은행권 관계자는 "최고경영자의 혁신적 아이디어는 유연한 조직 문화 형성에도 많은 도움이 된다"며 "좀 더 수평적인 조직 문화 속에서 일을 하고 누구나 좋은 아이디어를 제시할 수 있는 배경을 조성하는 역할을 한다고 보면 된다"고 설명했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr