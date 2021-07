코인원, 상장 정책 및 유지·심사 프로세스 세부사항 공개한다

투명성 향상 및 건전한 생태계 구축 목적

반기별로 가상화폐 상장 유지 심사도 진행 예정

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코인원은 프로젝트 상장 및 상장 유지·심사 관련 과정을 공개했다고 2일 밝혔다. 기준을 강화하고 투명하게 공개해 투자자 보호에 나서겠다는 게 그 목적이다.

코인원은 기존에도 상장 및 거래지원 종료에 관한 안내를 공개했다. 이번에 세부사항까지 모두 공개한 것은 투명성을 높이고 시장 자정작용 및 건전한 생태계 구축에 앞장서기 위해서다.

상장절차는 기존대로 진행될 예정이다. 지원서는 코인원 상장 공식 이메일을 통해서만 내야 한다. 일주일 간 예비상장심사를 거치고 통과 시 최대 3주간 프로젝트와 대면 인터뷰 및 실사를 진행한다. 이후 코인원 상장심사위원회에서 본 심사를 진행한 후 최종 상장 여부가 정해진다.

코인원은 재단 및 개발사의 재무제표, 단기 및 중장기 사업계획 등을 검토해 지속가능한 프로젝트인지도 검토할 예정이다. 투명도는 재단 및 개발사의 주주명부와 핵심인력의 인적사항 등을 세부적으로 검토해 파악할 계획이다. 또한 잘못된 토큰 발매로 인한 문제를 방지하기 위해 토큰 발행량 및 유통량, 토큰 분배계획 역시 검토한다.

코인원 상장심사위원회에선 ▲법적 문제 ▲제품 및 기술적 문제 ▲시장성 문제 ▲프로젝트 팀의 영속성 문제 ▲정보 제공 관련 문제 등 유의 종목 선정 기준에 따라 심사한다. 특히 법적 문제, 재단 지갑 혹은 앱 해킹으로 인한 토큰 유출, 정보 제공 관련 문제 등이 발생할 경우엔 프로젝트팀과 협의 없이 유의 종목으로 지정할 예정이다.

아울러 코인원은 상장된 가상화폐를 대상으로 반기별 상장 유지심사를 진행하기로 했다. 유의 종목 사유가 발생할 경우엔 프로젝트팀으로부터 개선 기간 및 이의 신청을 받는다. 2차 심사를 통해 유의 종목 최종 선정을 발표하고 2주간 개선 기간을 다시 부여해도 개선의 의지가 없을 경우 상장폐지가 결정된다.

차명훈 코인원 대표는 “블록체인 기술과 가상화폐를 활용한 스타트업이 생기고 있고 철저한 심사로 이를 발굴하는 것이 거래소의 역할”이라며 “앞으로 엄격하고 투명한 규정을 통해 투자자 보호에 나서겠다”고 말했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr