[아시아경제 박철응 기자] 더불어민주당 대선 주자인 이광재 의원이 윤석열 전 검찰총장 장모 구속을 놓고 "잘 나가던 검사의 이중잣대가 드러난 판결"이라고 주장했다.

이 의원은 2일 SNS를 통해 "윤석열 전 총장의 장모가 불법으로 요양병원을 개설하고 수십억 원대의 요양급여를 편취한 혐의로 유죄 판결을 받았다"면서 "윤석열 전 총장의 파렴치함이 드러나는 순간이다. '헌법'과 '법치주의', 그리고 '공정과 상식'으로 대국민 표팔이를 해온 윤석열 총장의 해명이 궁금하다"고 했다.

그는 이어 "또 다시 도리도리 고개를 저으시려나. 정치인의 기본 자질은 능력과 도덕성이다. 장모의 혐의를 시작으로 최근 불거진 배우자에 대한 논란까지, 정치를 하시려거든 모든 의혹을 당당히 털고 나오시길 바란다"고 했다.

