롯데하이마트, '에어컨 대전' 행사…캐시백 등 다양한 혜택

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데하이마트는 이달 전국 매장에서 ‘2021 에어컨 대전’ 행사를 펼친다고 2일 밝혔다.

이번 행사에서는 엘포인트(L.POINT), 캐시백 등 다양한 혜택을 준비했다. 행사 카드로 결제 시 구매 금액에 따라 최대 75만원을 현금으로 돌려받을 수 있다. 행사 카드에 따라 최대 36개월 무이자 혜택도 제공한다.

에어컨 브랜드별로 다양한 혜택도 받을 수 있다. 삼성 무풍갤러리 에어컨을 구매하면 행사 모델에 따라 엘포인트를 최대 20만 점 제공한다. 에어컨·청소기·공기청정기 등 동시 구매 혜택도 있다. 삼성 에어컨 행사 모델과 공기청정기·청소기를 함께 구매하면 엘포인트를 최대 20만 점 제공한다. LG전자 투인원 에어컨을 구매하는 고객에게는 최대 50만원을 현금으로 돌려준다. LG 타워 오브제 투인원 에어컨과 공기청정기 동시 구매 시 최대 15만 캐시백 혜택을 제공한다.

롯데하이마트는 홈캉스족을 위한 ‘대한민국 TV 대전’도 진행한다. 삼성 65형 Neo QLED 8K 행사 모델을 최대 30% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. LG OLED TV를 구매하는 소비자 대상으로 행사 모델에 따라 최대 14% 할인 혜택을 제공한다.

롯데하이마트 관계자는 “7월부터 본격적인 무더위가 예고된 만큼 에어컨 수요가 몰릴 수 있으니 미리 구매하시고 다양한 혜택을 받으시길 추천 드린다”고 말했다.

