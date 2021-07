이현남 경기스페셜올림픽코리아 대외협력부위원장, '한국 사회 빛낸 대한민국 충효 대상' 수상

"장애가 장벽이 되지 않는 사회 실현하겠다"

[아시아경제 라영철 기자] 이현남 경기도 스페셜올림픽코리아 대외협력부위원장이 '2021 대한민국을 빚낸 대한민국 충효 대상' 사회봉사 공로 대상을 수상했다.

자랑스러운 대한민국 시민대상 시상위원회는 "발달장애인의 스포츠와 예술 활동을 지원하고 봉사한 공로로 스페셜올림픽코리아 이현남 경기지역 대외협력부위원장을 사회공헌 부문 대상에 지난달 선정했다"고 2일 밝혔다.

자랑스러운 대한민국 시민대상은 정치, 행정, 사회, 문화 등 각 분야에서 국가 발전에 이바지한 공로가 있는 사람에게 수여하는 상이다.

경기도 스페셜올림픽코리아는 발달장애 스포츠인과 예술인 양성·육성 지원을 위해 매년 경기 지역 스포츠·예술인과 발달장애인이 함께 만들어 가는 다양한 행사를 개최해 오고 있다.

이 부위원장은 "스페셜올림픽의 주목적은 발달 장애인의 장점을 개발해 사회에 잘 적응할 수 있도록, 인간다운 삶을 지향하는 것"이라며 "장애가 장벽이 되지 않는 사회를 만드는 행복한 꿈을 실현시켜 나가겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

한편, '스페셜올림픽', '패럴림픽' 모두 장애인을 위한 올림픽이다. IOC(국제올림픽위원회)는 신체적인 장애를 가진 장애인에게 패럴림픽 기관을, 발달장애인에게는 스페셜올림픽 기관을 공식 인증했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr