에스씨엠생명과학, 美 바이오벤처서 당뇨병 치료제 라이선스 도입

유도 만능줄기세포 파이프라인 확대

[아시아경제 김지희 기자] 에스씨엠생명과학(SCM생명과학)은 미국 바이오벤처 앨리얼 바이오테크놀러지&파마슈티컬스로부터 당뇨병 치료제 기술도입 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 유도만능줄기세포(iPSC) 유래 췌장 베타세포 치료제다. 오픈 이노베이션 전략을 앞세워 유도 만능줄기세포 분야 파이프라인을 확대하게 됐다.

이번 계약의 계약금은 75만달러(한화 약 8억5000만원)다. 이후 마일스톤에 따라 최대 총액 300만 달러(한화 약 34억원)까지 증가할 수 있다.

에스씨엠생명과학은 앨리얼 당뇨병 치료제의 개발, 허가, 생산 및 판매에 대한 국내 독점권을 갖게 된다. 구체적으로는 메신저 리보핵산(mRNA) 원천기술을 적용해 유도만능줄기세포를 구축한 후, 조직 특이적 세포 분화기술을 이용해 유도만능줄기세포 유래 췌장 베타세포를 만들어 제1형 및 제3형 당뇨병 치료제로 개발하는 방식이다. 양사는 2019년 초 해당 파이프라인을 대상으로 하는 공동 연구개발 협약을 맺은 가운데 2년만에 결실을 맺은 것이다.

앨리얼은 2009년부터 유도만능줄기세포에 mRNA 원천기술을 적용해 고품질의 조직 특이적 세포를 생산하고 있다. 자체 시설에서 간단한 시술로 피부세포를 채취해 유도만능줄기세포를 만들고 췌장 베타세포로 분화시켜 치료제를 생산할 수 있는 cGMP 시설도 보유하고 있다. 이를 통해 유도만능줄기세포주 구축 사업을 진행하고 있으며, 기증자 스크리닝 및 조직생검 모니터링, 서류화까지 미국 식품의약국(FDA) 기준으로 관리하고 있다.

에스씨엠생명과학 관계자는 “당뇨병 환자들이 매일 최소 1회 이상 인슐린 주사를 맞아야 하는 번거로움과 치료제들의 비싼 비용으로 인한 시간적·금전적 기회비용도 크게 줄어들 수 있다”고 강조했다.

이번 계약에 따라 에스씨엠생명과학은 파이프라인을 유도만능줄기세포 기반 치료제까지 확대할 수 있게 됐다. 에스씨엠생명과학은 지금까지 성체줄기세포를 중심으로 연구개발을 진행해왔다.

