이베이코리아 스마일배송, 택배기사에 ‘에너지박스’ 전달

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아 스마일배송은 ‘덕분에스마일 시즌2’ 캠페인을 통해 간식·건강식품·안전장갑을 담은 에너지박스 5100개를 택배기사들에게 전달했다고 1일 밝혔다.

덕분에스마일 시즌2는 코로나19 영향으로 급증한 택배를 처리하느라 고군분투하는 택배기사를 판매고객, 구매고객과 함께 응원하는 캠페인이다. 이베이코리아는 지난 3월 15일부터 6월 8일까지 스마일배송 제휴 브랜드사와 손잡고 스마일배송 고객들이 택배기사들에게 전하는 응원 메시지를 인쇄해 에너지박스에 담아 전달하는 행사를 열었다. 행사 기간 동안 택배기사 응원 메시지는 무려 3만3000건이 모였다.

에너지박스에는 스마일배송 입점브랜드 4개가 참여해 물품을 제공했다. 롯데제과는 간식류, 오뚜기는 컵라면, 자연의품격·셀티브에서는 칼슘, 크릴오일 등 건강기능식품을 제공했다. 이베이코리아는 3M 작업용 장갑, 맥심 믹스 커피 등 추가 물품을 넣었다. 구매고객들이 G마켓·옥션 홈페이지를 통해 등록한 응원메시지 중 20개를 선정한 후, 랜덤 메시지 카드를 제작해 함께 전달했다.

이베이코리아 관계자는 “택배기사님들의 노동과 수고를 판매고객, 구매고객 모두 인지하고 지지하자는 취지로 이번 행사를 마련했다”며 “마음도 나누는 나눔 오픈마켓으로써 판매고객, 구매고객을 연결해 사회 곳곳의 이웃들에게 마음을 나눌 수 있는 다양한 기회를 마련할 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr