금천구 무지개아파트 재건축 사업 본격 추진

창조적 정비계획 수립 후 4년만 금천구의 랜드마크 기대... 2022년 관리처분계획인가, 2023년 착공, 2026년 준공 목표

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 무지개아파트일대 재건축정비사업에 대해 6월30일 서울시로부터 사업시행계획인가 처리됐다고 밝혔다.

이번 사업시행계획인가는 2017년2월 창조적 정비계획을 수립한 후 약 4년 만에 이루어 졌다.

주택재건축정비사업은 현재 부지(2만8336㎡)에 10개 동 지하 4, 지상 5~35층 규모의 공동주택 993세대를 건립, 문화시설(지역예술센터), 근린생활시설 등을 조성하는 사업이다.

특히, 구는 창조적 정비계획 수립과 특별건축구역 지정을 통해 ▲공공보행가로 및 공개공지 ▲열린 중정형주거형태 ▲커뮤니티가로 및 생활가로 조성을 통해 주변과 소통하는 열린 생활공간으로 계획했다.

또, 시흥대로변은 고층아파트, 단지 남쪽은 중층과 저층 아파트를 혼합 배치해 지역경관에 순응하는 스카이라인 계획으로 금천구심의 인지성을 확보, 관악산과 안양천의 흐름에 따른 통경축(조망확보공간) 및 친환경 공간 등 쾌적한 주변환경을 누릴 수 있도록 했다.

구는 2022년10월 관리처분계획인가를 거쳐 2023년5월 착공, 2026년5월 준공을 목표로 사업추진에 박차를 가할 계획이다.

유성훈 금천구청장은 “대상지는 인근 금천구청역과 신안산선 개통예정인 시흥사거리역 중심에 위치한 지역으로 역세권 복합 개발에 따른 지역균형발전의 구심점이 될 것으로 기대한다”며 “금천구청역 복합역사 개발, 대형종합병원 건립 사업 등과 연계해 이 일대를 금천구의 랜드마크로 조성해 나가겠다”고 밝혔다.

자세한 사항은 금천구청 주택과 공공관리팀에 문의하면 안내 받을 수 있다.

