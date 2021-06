[아시아경제 박종일 기자] 노현송 서울 강서구청장은 30일 영상회의로 열린 ‘긴급 시·구 코로나19 특별방역대책 회의’에 참석했다.

서울 자치구 구청장들이 참석한 가운데 열린 이날 회의는 최근 코로나19 확진자가 급격히 늘어난 데 따라 긴급대책을 논의하기 위해 마련됐다.

이날 서울시는 7월1일부터 시행 예정이었던 사회적 거리두기 개편안을 보류하고 ‘5명 이상 사적 모임 금지’ 조치를 일주일간 유지하기로 했다.

