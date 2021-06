나주시 ‘영강동 어울림센터’ 개소…본격 운영

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자]=전남 나주시(시장 강인규)는 30일 영강동 도시재생뉴딜사업의 일환으로 건립된 ‘영강동 어울림센터’ 개소식을 갖고 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔다.

이날 개소식에는 강인규 시장, 김영덕 시의회의장, 지역 도·시의원을 비롯해 영강동 기관·사회단체장, 주민 등 50여명이 참석했다.

행사는 식전 공연과 기념·축사, 테이프 커팅식, 센터 관람 순으로 진행됐다.

영강동도시재생사업은 ‘도란도란 만들어가는 역전마을 도시재생 이야기’를 슬로건으로 지난 2017년부터 4년간 옛 영산포역을 중심으로 한 역세권 활성화 사업을 추진해왔다.

국비 50억원을 포함한 총 사업비 83억원을 투입, 영강동 3·4통을 중심으로 ‘푸른강변마을 가꾸기’(주거환경정비), ‘안전·안심 골목길’, ‘역전마을 문화쉼터’, ‘어울림센터’ 조성 사업 등도 실시했다.

사업비 35억원을 투입해 지난 2019년 12월 착공한 어울림센터는 영산포로 273-1부지 연면적 996.53㎡에 지상 2층 규모로 지난 1월 준공됐다.

건물 1층은 어르신 일자리 사업 등 주민 소득창출을 위한 ‘공동작업장·판매장’, 옛 중앙교회에서 이전한 ‘도시재생지원센터’, 현재 설립인가 절차 중인 ‘마을관리 사회적 협동조합 사무실’ 등으로 조성됐다.

2층에는 아동·청소년·노인을 위한 돌봄 및 교육·여가 공간, 문화공연장이나 대강당으로 이용할 수 있는 78평형 다목적실, 주민 간 소통 채널이 될 마을 방송국 등이 들어섰다.

현재 센터에서는 지난달부터 나주시니어클럽과 연계한 소일거리 사업인 ‘어르신 씨앗공동체 공동작업’이 운영되고 있다.

강인규 시장은 “영강동 어울림센터가 주민 간 소통 증진과 삶의 질을 향상시키는 문화·복지 거점으로 자리잡도록 적극 지원하겠다”며 “주민 주도의 지속가능한 도시재생 추진을 위해 마을관리 사회적 협동조합을 설립, 원도심 활성화와 지역 균형발전에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr