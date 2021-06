현대차 노조, 임단협 결렬 선언…내달 7일 파업투표

기본급 5만원, 성과급 100%+300만원 사측 제시안에 반발

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차 노동조합이 올해 임금 및 단체협약 교섭 결렬을 선언하면서 쟁의행위 관련 절차에 돌입했다.

현대차 노조는 30일 오후 열린 제13차 노사 임단협 교섭에서 결렬을 선언하고 곧이어 중앙노동위원회에 노동쟁의 조정을 신청했다. 사측은 앞서 이날 기본급 5만원 인상(호봉승급분 포함), 성과급 100% 및 300만원, 품질향상격려금 200만원 등을 사측안으로 제시한 바 있다.

노조는 이어 다음달 5일 임시대의원대회를 열어 쟁의 발생을 결의하고, 다음달 7일엔 전 조합원을 대상으로 파업 찬반투표를 실시할 예정이다. 만약 중노위가 조정 중지 결정을 내리게 되면 노조는 합법적 파업권을 갖게 된다.

노조는 이와 관련 "노측 교섭위원과 5만 조합원의 기대치와는 한참 거리가 먼 제시안"이라며 "헌법이 보장하는 노동 3권을 통해 당당히 돌파할 것"이라고 밝혔다.

다만 노조는 추가교섭 가능성에 대해선 문을 열어뒀다. 노조는 "쟁의기간 중이라 해도 사측이 납득할 만한 안을 가지고 교섭을 해 오면 언제든지 응할 것이다. 휴가 전 타결에 대한 의지는 확고하다"고 밝혔다.

