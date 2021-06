허석 시장, 순천시 2050 미래 비전 “30만 정원도시 순천” 선포

5대 전략과 45개 핵심과제 제시

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 지방자치 30년과 민선 7기 3주년을 맞이해 새로운 도약을 위한 순천시 2050미래비전인 “30만 정원도시 순천”을 공표하고 시민과 함께 공유하는 시간을 가졌다고 30일 밝혔다.

전날 조례호수공원 야외공연장에서 진행한 2050 순천 미래비전 선포식은 각계각층 300여명의 시민이 참석한 가운데 다채로운 공연과 민선7기 3주년 성과 영상 시청, 비전 퍼포먼스와 2050 순천 미래 비전 발표, 그리고 시민과 함께하는 비전 토크 순으로 이뤄졌다.

허석 순천시장은 지방자치 30주년과 민선7기 3주년이라는 터닝 포인트를 맞이하여 ‘30만 정원도시 순천’이라는 새로운 미래비전 목표와 다섯 가지 전략 및 45개 과제 핵심 사업을 제시했다.

시가 밝힌 30만 정원도시는 도시와 농촌이 조화롭고 모든 시민이 평화로운 삶을 누리는 지속가능한 자족도시로, 모든 시민이 행복한 삶을 영위하는 것으로 정의했다.

전략지표인 정주, 경제, 문화, 복지, 자치의 다섯 개의 분야 중 정원을 품은 정주도시 조성 분야는 봉화산 대단위 바이오 헬스 정원과 용계산 숲속 치유센터 조성 추진, 농촌재생 등을 통해 도시와 농촌이 상생하는 선순환 재생을 실천한다.

장기사업으로는 조계산 국립공원 승격 추진과 순천만 대규모 경관단지 조성, 2033순천만국제정원박람회를 제시했다.

미래산업으로 풍요로운 경제도시 분야는 승주읍 대규모 친환경 농·수산물 물류센터 조성과 그린소재 산업단지 조성, 대형 숙박시설 유치를 추진하며, 대규모 어린이 놀이동산과 의료연구 인재 양성기관 설립을 구상했다.

전통과 미래가 조화로운 문화도시 분야는 전 학생 컴퓨터 프로그래밍 교육 실시와 기적의 실버 도서관 등 인프라를 구축하고, 국립민속호남박물관 호남 유치와 종합 스포츠 파크, k-pop영재 학교를 설립과 함께 최첨단 디지털 영상촬영장 건립, 6070전용 쇼핑센터 유치 건립 사업도 제시했다.

모두가 일상이 행복한 복지도시는 365긴급 돌봄센터를 설치하고 청소년 통학버스 요금 지원과 실버 전용 휴양시설 건립 사업, 국공립 어린이집 50%확충과 의과대학 및 1,000병상 상급 병원 유치와 더불어 도심 친환경 무가선 노면 전철 사업도 포함했다.

마지막 직접민주주의로 성장하는 자치도시 분야는 전 시민 1취미 갖기 운동과 전라남도 중간지원기구 통합센터 건립에 이어 장기적으로는 도시통합을 위한 남중권 특별시 승격까지 내다봤다.

이 모든 사업들은 앞으로 시의회, 지역정치권, 전문가, 시민 등 다양한 의견 수렴과 공론화 과정을 거친 후 정책화할 계획이다.

허석 순천시장은 “민선7기 3년 동안 해묵은 과제들을 해결하고, 호남3대 도시 등극, 전남 내 도시경쟁력 1위 도시 달성 등 새로운 희망을 만들어 갈 수 있었던 것은 모두 시민 여러분의 지혜와 협조 덕분이다”며 “남은 1년도 끝이 아닌 시작이라는 마음으로 지역경제 회복과 30만 정원도시 달성을 위한 비전들을 실천해 나가겠다”고 전했다.

