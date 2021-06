'힐스테이트 대구역 퍼스트' 1~3호선 역세권 주상복합 분양

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설은 대구시 중구 태평로3가 221-5 일대에 짓는 주상복합 ‘힐스테이트 대구역 퍼스트’를 분양한다고 30일 밝혔다.

단지는 지하 5층~지상 41층 2개동으로, 아파트는 84㎡(전용면적) 단일면적 216가구다. 타입별로 △A타입 72가구 △B타입 72가구 △C타입 72가구 등이다. 각 동 지상 1~3층에는 상업시설인 ‘힐스 에비뉴 대구역 퍼스트’가 조성된다.

단지는 대구도시철도 1호선 대구역, 3호선 달성공원역과 직선거리 500여m인 역세권이다. 대구역에는 오는 2023년 구미-칠곡-대구-경산간 61.85㎞를 전철망으로 연결하는 대구권 광역철도도 개통될 예정이다. 침산로, 태평로, 신천대로, 국채보상로 등 주요 도로 접근성도 좋다.

단지가 들어서는 태평로 일대는 최근 대규모 아파트가 들어선다. 현재 1만5000여가구긔 새 아파트가 분양했거나 분양 예정이다. 현대건설 역시 이 일대에 약 8400가구의 힐스테이트 브랜드 타운을 조성 중이다.

생활인프라도 풍부하다. 롯데백화점, 이마트, 번개시장 등은 대규모 유통시설과 경북대병원, 동산병원 등이 가깝다. 수창공원, 달성공원, 경상감영공원 등이 인접해 주건환경도 좋은 편이다.

견본주택은 대구시 중구 교동 32 일대에 마련된다.

