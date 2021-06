신한금융투자, ‘삼성 뉴딜 코리아 펀드’ 판매

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 지속 가능한 성장이 뒷받침되는 기업에 투자하는 ‘삼성 뉴딜 코리아 증권 투자신탁’ (이하 ‘삼성 뉴딜 코리아 펀드’)을 판매한다고 29일 밝혔다.

삼성 뉴딜 코리아 펀드는 코로나19라는 특수한 상황과 기후, 세대, 기술의 변화에 맞춰 신재생 에너지, 친환경 미래차, 디지털 플랫폼, 기술혁신 등에 주력하는 디지털, 친환경 기술 기업에 투자한다.

이 펀드는 한국형 뉴딜 정책 수혜주를 넘어서 변화를 주도하고 기술력의 진입장벽이 높은 기업을 발굴한다. 이 펀드는 운용과정에서 별도의 벤치마크 없이 소수 종목에 집중적으로 투자하는 운용 전략을 추구한다.

김중현 신한금융투자 투자상품부장은 “삼성 뉴딜 코리아 펀드는 지속 가능한 성장을 이끄는 좋은 기업에 투자해 장기 성장의 이익을 공유할 수 있는 상품”이라며 “기존 시장에 국한되지 않고 전체 시장에 영향을 끼칠 수 있는 변화에 주목하는 기업에 투자하는 펀드다”라고 밝혔다.

이 펀드의 보수는 연 1.2%이며 별도의 환매수수료는 발생하지 않는다(Class A 기준) 이 펀드는 투자자산의 가격 변동에 따라 원금 손실이 발생할 수 있다.

