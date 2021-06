쌍용건설, 안양 호계동 가로주택정비사업 수주…512억 규모

[아시아경제 김혜민 기자] 쌍용건설은 수도권에서 올해 첫 가로주택정비사업 수주에 성공했다고 29일 밝혔다.

쌍용건설은 지난 26일 경기도 안양시 호계동 969-3번지에 위치한 삼덕진주아파트 가로주택정비사업 시공사 선정총회에서 조합원 70명 중 88.5%의 찬성을 받아 시공사로 선정됐다. 공사비는 512억원 규모다.

삼덕진주아파트는 향후 지하 5층~지상 34층, 2개동, 총 228가구의 '더 플래티넘' 아파트로 탈바꿈할 예정이다. 2022년 8월 관리처분인가, 2023년 10월 착공을 거쳐 2026년 11월 준공될 예정이다. 조합원분을 제외한 일반분양 가구수는 97가구다.

쌍용건설 관계자는 "지난달 첫 수주 후 한달여 만에 추가 시공권을 따낸 것에 의미가 있다"며 "'더 플래티넘'의 안양 첫 진출과 함께 수도권 소규모 정비사업 추가 수주의 발판도 마련하게 됐다"고 말했다.

한편 쌍용건설은 재개발·재건축·리모델링 등 도시정비 분야에서 약 4조1000억원, 총 27개 단지 약 2만6000가구의 사업을 확보하고 있다. 올 상반기에만 광명 철산한신 리모델링, 송파 가락쌍용1차 리모델링, 태광맨션 가로주택정비사업 등 4700가구 규모의 사업을 수주했다.

