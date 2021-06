롯데, 군장병은 롯데월드 무료…가족들 年100명엔 상금

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데가 호국보훈의 달을 맞아 국군장병 및 군 가족에 감사의 뜻을 전하기 위해 다양한 지원사업을 펼쳤다고 29일 밝혔다.

롯데지주·롯데제과·코리아세븐은 코로나19 극복을 위해 검역 지원, 백신 수송, 임시선별검사소 등에서 헌신하고 있는 병사 2000여명에게 총 5500만원 상당의 간식박스를 전달했다. 간식박스에는 롯데제과의 간식자판기와 음료 제품 등이 담겼다.

롯데지주는 육군본부가 올해 신설한 자랑스러운 육군 가족상도 지원한다. 성실하게 근무한 군인 및 군무원 배우자를 대상으로 연간 100명을 선발해 상금 및 상품을 제공할 계획이다.

롯데월드는 이달부터 향후 1년간 휴가증을 소지한 병사에게 롯데월드 어드벤처를 무료로 이용할 수 있는 혜택을 주고 있다. 현역 간부 및 군무원, 사관생도, 간부후보생 학군단 및 동반인도 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

롯데컬처웍스는 지난 2013년부터 현역병 및 1~2년 차 예비군, 군무원 등에 롯데시네마 티켓 및 콤보세트 할인 혜택을 제공하고 있다. 롯데장학재단은 올해부터 공상·순직 군인의 중고교생·대학생 자녀 100여명에게 2억원 규모의 장학금을 지원하고 있다. 3월, 9월 총 두 차례에 거쳐 장학금이 지급된다.

