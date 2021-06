파라다이스시티, '씨메르'·'원더박스' 얼리버드 상품 한정 판매

7월16일 재개장 '씨메르'와 '원더박스' 얼리버드 상품 최대 50% 할인

홈페이지에서 각각 선착순 1000명 한정 판매

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 7월 재개장을 앞둔 스파 '씨메르'와 실내형 테마파크 '원더박스'를 최대 50% 할인가에 만날 수 있는 얼리버드 상품을 판매한다고 28일 밝혔다.

파라다이스시티 관계자는 "일 년여 동안 '씨메르'와 '원더박스'의 재개장을 기다려준 고객들에게 감사의 마음을 전하고자 알찬 혜택의 얼리버드 특가 상품을 마련했다"며 "시설 이용권은 물론 고객 요구를 고려한 다채로운 혜택으로 세심하게 구성했다"고 말했다.

이번 '씨메르'와 '원더박스' 얼리버드 상품은 각각 선착순 1000명에게 한정 판매한다. 파라다이스시티 공식 홈페이지에서 구매 가능하며 재개장 당일인 7월16일부터 8월31일까지 여름 시즌 동안 이용할 수 있다.

'씨메르 얼리버드' 상품은 '씨메르'의 전 시설을 6시간 동안 이용할 수 있는 성인 아쿠아 스파권 2매를 비롯해 무료 음료 2잔과 비치타월 2개 무료 대여 혜택을 제공한다. 이국적인 분위기의 다양한 아쿠아 스파 시설과 건강하게 심신을 힐링할 수 있는 찜질 스파 시설을 충분히 즐기며 SNS 인생샷도 남길 수 있다. 가격은 성인 2인 기준 8만원이다(세금 포함).

'원더박스 얼리버드' 상품은 '원더박스' 내 어트랙션들을 마음껏 이용할 수 있는 1일 자유 이용권 2매와 게임을 즐기고 선물도 받을 수 있는 카니발 게임 1회 이용권 2매를 포함했다. 아이와 함께 동심을 느낄 수 있는 다양한 놀이시설을 즐기며 색다른 추억을 만들 수 있다. 가격은 성인, 어린이 관계없이 2인 기준 3만5000원이다.

파라다이스시티는 보다 많은 고객들이 새로워진 씨메르와 원더박스를 경험해 볼 수 있도록 7월19일부터 주중(월~목) 객실 패키지 이용객 대상 씨메르와 원더박스 무료 이용 혜택도 제공할 예정이다.

