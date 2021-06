GS25, AIoT 기반 '투명 페트병 수거함' 도입…“자원순환 플랫폼으로”

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 환경 테크 스타트업 오이스터 에이블과 손잡고 AIoT(인공지능+사물인터넷) 기술이 탑재된 투명 페트병 수거함을 시범 도입한다고 27일 밝혔다.

투명 페트병 수거함은 연동 모바일 앱 오늘의 분리수거를 설치한 후 QR코드를 부여 받으면 이용이 가능하다. 고객은 부여 받은 QR코드를 수거함의 바코드 스캐너에 갖다 대 1차 인증을 하고, 상품 바코드를 읽혀 2차 인증한 후 투입구에 투명 페트병을 배출할 수 있다. 투명 페트병이 아닐 경우 2차 인증 시 기기가 스스로 인식해 투입구를 막는다. 탑재된 센서로 수거된 투명 페트병의 무게와 양을 탐지하고 이 정보를 실시간으로 전송한다.

고객은 1건당 10포인트의 보상을 제공 받는다. 이 포인트를 활용해 앱 내에서 식음료, 업사이클링 제품을 구매할 수 있다. 음료 등은 100포인트, 피자 한판·업사이클링 티셔츠의 경우 2000포인트로 구매 가능하다. 자원순환을 지원하는 사업에 포인트를 기부할 수도 있다.

GS25는 투명 페트병 수거함을 강남구에 위치한 매장을 중심으로 우선 도입해 테스트를 진행한 후 전국 점포로 빠르게 확산할 방침이다.

GS리테일 관계자는 “1만5000여 오프라인 플랫폼에 친환경 서비스를 적극 도입함으로써 환경 보호와 자원순환 활동에 대한 국민의 공감대를 끌어내는데 주력하고 있다”며 “ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하며 미래세대에게 안전한 환경을 물려주기 위한 활동에 지속 앞장 설 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr