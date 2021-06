롯데홈쇼핑, 대한민국 동행세일 동참…최대 70% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데홈쇼핑은 다음달 11일까지 ‘2021 대한민국 동행세일’에 동참해 중소기업 수수료 우대 방송, 신상품 최대 70% 할인, 적립금 제공 등을 진행한다고 27일 밝혔다.

롯데홈쇼핑은 TV홈쇼핑, 온라인몰 등 자사 유통채널을 통해 중소기업 우수 상품, 패션, 가전, 리빙 등 상품군별 여름 신상품을 할인 판매하고 최대 20%의 적립금도 제공한다.

다음달 5일에는 노마진 판매 방송인 상생 스튜디오를 통해 산과들에의 순수가온 한줌 견과를 기존가 대비 60% 할인된 가격에 판매한다. 또한 인터넷쇼핑몰 롯데아이몰에서 패션, 가전, 리빙 등 전 상품군에 걸쳐 여름 상품을 최대 70% 할인 판매하고, 구매금액의 최대 20% 적립금을 제공한다.

롯데홈쇼핑 관계자는 “코로나19 장기화로 인해 어려움을 겪고 있는 중소기업을 지원하고 소비 촉진에 기여하고자 2021 대한민국 동행세일에 동참하게 됐다”며 “이를 통해 중소기업의 판로개척과 재고소진을 돕고 고객에게는 합리적인 쇼핑 기회를 제공하며 경제 활성화에 보탬이 되길 기대한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr