인도네시아 코로나 확진자 역대 최고, 한인 환자도 증가세

[아시아경제 이창환 기자] 인도네시아의 코로나19 일일 신규 확진자 수가 2만명을 넘어서며 역대 최고치를 경신했다.

24일 인도네시아 보건부에 따르면 이날 신규 확진자는 2만574명으로 지난 21일 1만4536명, 전날 1만5308명에 이어 또 최고치를 기록했다.

인도네시아의 코로나19 일일 확진자는 지난달까지만 해도 5000명 안팎이었지만 이달 들어 급증세다.

사망자도 이날 하루 355명 늘었다. 누적 확진자는 205만3000여명, 누적 사망자는 5만5949명이다.

인도네시아의 확진자 급증세는 최대 명절 르바란(이둘피트리) 여파와 변이 바이러스 확산이 주요 원인으로 꼽힌다.

인도네시아 보건부는 코로나19 환자 샘플 2242건을 대상으로 총유전체를 분석한 결과 211건(9.41%)이 전염력이 강한 변이바이러스였다고 발표했다.

160건은 인도에서 처음 발견된 '델타 변이', 45건은 영국에서 처음 발견된 '알파 변이', 6건은 남아공에서 발견된 '베타 변이'로 분류됐다.

지난주부터 한인 확진자 급증세도 이어지고 있다. 한국대사관에 신고한 확진자만 해도 14일과 16일 각 3명, 17∼19일 각 5명, 20일 3명, 21일 5명, 22일 4명, 23일 14명, 이날 6명이 또 늘었다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr