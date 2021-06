"코로나 의료진 헌신 감사" 광주 광산구 삼도동에 기부행렬 눈길

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구 삼도동에 코로나19로 어려운 이웃을 돕기 위한 기부, 후원이 잇따라 지역사회에 온기를 전하고 있다.

24일 광산구에 따르면 삼도동 세동마을 교회 최모 목사가 최근 100만 원을 동 행정복지센터에 전달했다.

코로나19 백신 접종 자원봉사에 참여했던 그는 의료진과 다른 자원봉사자들의 헌신적인 모습에 감명받아 “코로나19 위기 극복에 조금이나마 도움이 되고 싶다”며 기부한 것으로 알려졌다.

최 목사가 기부한 돈은 투게더광산 나눔문화재단을 통해 코로나19 백신 접종 의료진 및 봉사자들에게 전달될 예정이다.

앞서 지난 21일에는 마을활동가 김경수씨가 100만 원 상당의 백미를 삼도동 행정복지센터에 전달했다. 김씨가 후원한 백미는 사회복지시설, 저소득층에 전달됐다.

지난달에는 한 익명의 기부자가 어려운 이웃들을 위해 써달라며 50만 원을 기부하기도 했다.

