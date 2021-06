경남도, 농작물 바이러스 종합관리 대책 확립 나선다

경남지역 국가관리 바이러스와 주요작물에 대한 정밀 분포조사 실시

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도농업기술원은 도내 주요 농작물 바이러스 병에 대한 정밀 조사를 해 바이러스를 방지할 수 있는 관리 기반을 구축할 계획이라고 24일 밝혔다.

최근 기후변화, 국제 교역 등으로 인한 돌발·신규 식물 바이러스병의 지속 발생이 심상치 않다.

식물 바이러스는 토양, 종자, 접촉, 곤충 등을 통해 전염해 농작물 고사, 생육 저하, 품질퇴화, 생산량 감소 등을 유발하는 주요 병원체에 속한다.

최근에는 바이러스 매개충 발생, 기상변화와 같은 재배환경 변화에 따라 피해가 심각하다.

특히 주위의 다양한 기주 간 감염이 발생하면서 바이러스의 지속적인 변이와 적응성 강화, 기주범위 확대 등 부정적인 변화도 함께 증가하고 있다.

이에 도 농업기술원은 국가 관리 바이러스 9종에 대해 연도별·지역별 정밀 분포 조사를 한다.

또한 바이러스에 대한 모니터링과 분포 현황 분석을 통해 체계적인 바이러스 관리 기반을 구축하는데 일조할 것으로 기대된다.

