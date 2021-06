6.25 전쟁 71주년을 하루 앞둔 24일 서울 중구 서울도서관 외벽에 ‘마지막 한 분까지 기억하겠습니다’라는 문구가 적힌 대형 현수막이 걸려 있다. 현수막에는 6.25 전쟁과 제2연평해전, 천안함 피격, 연평도 포격도발 등에 참전한 용사들의 이름이 적혔다. 이 땅의 평화를 지키기 위해 애쓴 모든 분들을 기억하고 감사의 마음을 갖자는 의미다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.