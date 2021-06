코리아센터 메이크샵, 쇼핑몰 창업 프로젝트 '다해줌 패키지' 오픈

[아시아경제 임춘한 기자] 코리아센터의 메이크샵 플랫폼은 쇼핑몰 성공창업을 위한 프로젝트 '메이크샵 다해줌 패키지'를 오픈했다고 24일 밝혔다.

2019년에 첫 선을 보인 메이크샵 다해줌은 쇼핑몰의 안정적인 운영과 매출 증대를 위해 마련된 메이크샵의 고객 맞춤형 프로젝트다. 평균 4주 이상 소요되는 쇼핑몰 구축을 1주일 만에 제작해주며, 창업 후 6개월 안에 만족할 만한 매출성과를 만드는 것이 목표다.

이번에 새롭게 오픈한 다해줌 패키지는 다해줌 오리지널과 다해줌 플러스로 구성했다. 다해줌 오리지널은 기본 구축비를 비롯한 메이크샵 프리미엄 사용료를 1년간 무료로 이용할 수 있으며 14종의 디자인 이지 유료스킨, 전자결제 대행(PG) 및 간편결제 가입비 등 300만원이 넘는 창업비용을 무료로 지원하고 있다.

다해줌 플러스는 다해줌 오리지널 혜택에 메이크샵 프리미엄 사용료 1년을 추가할 경우 50%의 할인 혜택을 준다. 또한 초보 창업자들에게 맞춤 교육을 지원하며 50곳의 쇼핑몰을 선정하여 최신형 커브드 모니터를 무상으로 지원한다.

