롯데마트, 협업 상품 '허니버터 V칩' 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 허니버터칩의 진한 단짠 풍미를 V컷 감자튀김으로 즐길 수 있는 협업 상품인 ‘허니버터 V칩’을 단독으로 먼저 출시한다고 24일 밝혔다.

이 상품은 허니버터칩에 대한 고객들의 지속적인 수요를 바탕으로 허니버터칩을 냉동감자 튀김으로 새롭게 선보이는 것이다.

특히 세계적인 냉동 감자튀김 회사인 맥케인의 ‘V컷’을 적용한 것이 특징이다. V컷이란 신선한 감자를 V자 모양으로 자른 것으로 기존의 감자튀김보다 튀김 면적이 넓어 바삭한 맛을 더욱 오래 즐길 수 있다. 또한 V컷 굴곡 사이로 단짠 시즈닝이 더 잘 배여 허니버터 본연의 풍미를 진하게 맛볼 수 있다.

롯데마트 관계자는 “MZ세대를 공략하기 위해 펀슈머 트렌드와 콜라보 열풍에 발맞춘 상품을 협업하여 준비했다”며 “추후에도 고객들에게 맛과 재미를 동시에 줄 시 있는 상품을 지속적으로 개발할 계획”이라고 말했다.

