KB국민카드, 'KB페이 레스토랑 예약 서비스'…"KB페이 결제시 10%할인"

전국 100여 개 제휴 가맹점 예약 후

KB페이 결제 시 10% 할인

[아시아경제 기하영 기자]KB국민카드가 종합금융플랫폼 'KB페이'를 통해 제휴 레스토랑을 예약하고 10% 할인 혜택도 누릴 수 있는 'KB페이 레스토랑 예약 서비스'를 선보였다고 23일 밝혔다.

이 서비스는 예약을 위한 별도 애플리케이션(앱) 설치나 전화 통화 없이 제휴된 100여 개 레스토랑을 실시간으로 예약할 수 있고 KB페이가 제공하는 다양한 결제 편의 서비스와 할인 혜택이 제공된다.

서비스 이용을 희망하는 고객은 KB페이 앱 접속 후 더보기 탭 선택 → 레스토랑 예약 메뉴 클릭 → 예약 희망 레스토랑 선택 → 예약하기 클릭 → 예약 정보(날짜, 시간, 인원 등) 입력 → 예약 내용 확인 → 예약자 정보 입력 → 최종 확인의 과정을 거치면 된다.

예약금 결제가 필요한 레스토랑의 경우 예약 사항 최종 확인 후 KB페이로 예약금을 결제하면 된다.

사전 예약 후 해당 레스토랑에서 ‘KB페이’로 현장 결제한 고객에게는 10% 할인 혜택이 제공된다. 이 서비스는 현재 송추가마골 , 해담채, 해우리 등 전국 103개 제휴 가맹점에서 이용 가능하며 대상 가맹점은 계속 확대될 예정이다.

KB국민카드 관계자는 "고객들이 다양하고 보다 편리한 디지털 금융 생활을 누릴 수 있도록 업권 간 경계를 초월한 금융·생활 편의 서비스와 기능을 계속해서 선보일 계획"이라고 말했다.

