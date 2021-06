코로나도 이겨낸 중소기업인·근로자 시상대 올라 … 부산 중소기업인대회 개최

산업발전 기여, 경쟁력 강화 앞장 선 중소기업인·근로자



수질·대기환경개선, 친환경의류 공동개발, 작업장 표준화

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 확산에도 축적된 기술로 성과를 낸 부산지역 중소기업 유공자들이 시상대에 오른다.

부산시(시장 박형준)는 축적된 기술역량으로 지역 중소기업의 성과 창출 등 경쟁력 강화와 중소기업 혁신을 이끈 모범 중소기업인과 근로자를 발굴·표창하는 ‘2021 부산 중소기업인 대회’ 유공자 시상식을 23일 오후 2시 부산롯데호텔에서 개최한다.

이번 시상식에는 21명의 유공자에게 산업포장, 기관장 표창(국무총리, 기획재정부장관, 중소벤처기업부장관, 부산광역시장, 부산중기청장, 중소기업중앙회장)이 수여되며, 부산시 경제부시장, 부산지방중소벤처기업청장, 중소기업중앙회 부산울산중소기업회장을 비롯해 중소기업협동조합 임직원, 수상자 등 100여명이 참석한다.

올해 시장표창 대상자는 ▲㈜국제기산 김덕신 대표이사 ▲㈜동진다이닝 김병수 대표이사 ▲㈜덕화푸드 전상우 차장 ▲㈜화신볼트산업 최환기 직장 등 총 4명(모범중소기업인 2명, 모범근로자 2명)이다.

㈜국제기산의 김덕신 대표이사는 장림무지개공단 수질·대기측정, 수처리환경 엔지니어링 공장을 경영하면서 2014년에는 기업부설 연구소를 설립해 지역 내 환경전문 기업으로 성장시켰다.

㈜동진다이닝의 김병수 대표이사는 2017년 100억 매출 달성, 친환경 고성능 난연시트·고파일 복원성 기모원단 제조와 더불어 대기업과 신발섬유 및 기능성 아웃도어 의류 공동개발 실적으로 수상의 영예를 차지했다.

㈜덕화푸드 전상우 차장의 경우, 수산물 공장의 작업장 표준화, 원자재 비딩 및 단가협상 등 제품별 원가관리를 통한 효율성 증대에 기여했다.

㈜화신볼트산업의 최환기 직장은 규격제품 재고정보 투명성 확보를 위한 전산시스템 운영으로 업체 비용절감 및 공정개선에 기여한 공로로 최종 선정됐다.

김윤일 부산시 경제부시장은 “어려운 경제 여건 속에서도 부산경제발전의 중추적 역할을 담당하며 지역 경제의 지속적인 성장을 위해 많은 좋은 혁신기술을 발굴·추진한 모범 기업인과 근로자들의 노력을 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr