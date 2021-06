IBK투자증권, 메타시티포럼 업무 협약 체결

[아시아경제 이민지 기자]IBK투자증권은 최근 관심이 높아지고 있는 메타버스 환경에 맞는 금융서비스 제공을 위해 메타시티포럽과 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다.

메타시티포럼은 메타버스와 블록체인을 결합해 디지털 ESG(환경·사회·지배구조)를 도시에 구현하기 위해 보스아고라, 에이트원, 유라클, 블록체인리서치인스티튜트(BRI, Canada)가 공동으로 설립했다. 상임대표는 보스아고라 김인환 이사장이 역임하고 있다.

이번 협약을 통해 IBK투자증권은 메타시티포럼의 일원으로 합류해 포럼에서 추진하는 프로젝트에 △금융서비스(메타시티 지점개설, 금융교육, 모의투자, 자산관리, 시세 등) 제공 △프로젝트와 관련된 중소기업 및 벤처 기업 지원 등 메타시티 활성화를 위해 다방면으로 협력할 예정이다.

IBK투자증권 손현상 부사장은 “메타버스는 비대면문화의 정착과 MZ세대에게 각광받으며 급부상하는 미래 산업으로, 메타시티를 통해 증권산업의 새로운 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

