대만·홍콩 상호 공관 폐쇄 수순…단교 들어가나

'하나의 중국' 원칙 두고 양국 충돌

주홍콩 대만 공관 직원 대부분 철수

[아시아경제 김수환 기자] 대만과 중국의 특별행정구인 홍콩이 사실상 단교 수순에 들어갔다. '하나의 중국' 원칙을 두고 대만과 홍콩 정부가 갈등을 빚으면서 양국 공관이 폐쇄되기에 이르렀다.

21일 대만 연합보에 따르면 홍콩 주재 대만 경제문화판사처 직원 7명이 체류 비자 기한이 만료됨에 따라 대만으로 철수했다.

대만 외교부, 문화부, 교육부, 이민서 소속 공무원인 이들은 그간 홍콩에 사실상의 대만 측 외교 공관인 경제문화판사처에서 일해왔다.

이들이 철수하게 된 이유는 홍콩 정부가 체류 연장 조건으로 요구한 '하나의 중국 서약서'에 서명하기를 거부했기 때문이다.

하나의 중국 원칙이란 '92공식'(1992년 '하나의 중국'을 인정하되 각자 명칭을 사용하기로 한 합의)을 준수하자는 것을 의미한다.

2016년부터 집권한 대만의 차이 잉원 총통은 반중 성향으로써 이같은 하나의 중국 원칙을 공개적으로 지지하지 않았다.

이에 중국은 차이 총통의 태도가 대만이 중국의 일부라는 주장의 논리적 근거를 제공하는 92공식을 실질적으로 무력화하려는 것으로 간주하고 대만을 고강도로 압박해왔다.

결국 '하나의 중국 서약서' 문제를 놓고 홍콩 정부와 대만 정부가 서로 충돌하면서 상호 공관 폐쇄 사태로까지 이어지게 됐다.

전날 7명이 철수하면서 주홍콩 대만 경제문화판사처에는 이제 단 한 명의 관계자만 남았다. 내달 체류 비자가 만료되는 이 사람까지 철수하면 2011년 문을 홍콩 주재 공관은 10년 만에 운영을 중단하게 된다.

홍콩이 대만에 둔 실질적 외교 공관은 이미 먼저 문을 닫은 상태다.

홍콩 정부는 지난달 18일 대만 주재 경제무역문화판사처 운영 '잠정 중단'을 일방적으로 선언하면서 관계자들을 모두 철수시켰다.

공관을 폐쇄한 홍콩 정부는 대만이 홍콩에서 벌어진 '폭력 시위'를 지원하는 등 홍콩의 내정을 간섭했다고 주장했다. '폭력 시위'란 2년 전 홍콩에서 벌어진 대규모 민주화 요구 시위를 의미한다.

대만 중앙통신사는 "홍콩은 양안 당국 간 공식 상호작용이 없던 시기에도 양측이 비공식적으로 상호작용을 하던 제3의 지대였다"며 "대만과 홍콩의 관계가 날로 차가워지고 있다"고 평가했다.

한편, 중국의 특별행정구인 마카오 역시 지난 19일 대만 판사처 운영을 '잠정 중단'한다고 선언하면서 홍콩처럼 대만과의 관계 단절 수순에 들어갔다.

