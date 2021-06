‘장인화號’ 100일 맞은 부산상의, ESG경영 도입·싱크탱크 강화나서

장 회장 및 임직원, 윤리강령 선포식 지역경제 선도 새 사무국 확립



기업동향분석센터 개소, 조사·연구기능 확대 통해 지역경제 나침반



매머드급 정책자문단 출범, 경제 현안해결·미래도약 플랫폼 구체화

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 장인화 부산상의 회장이 취임 100일을 맞아 ESG경영 도입과 싱크탱크 강화 등을 주요 내용으로 하는 경영방침을 내놓았다.

부산상공회의소는 21일 장인화 회장 취임 및 24대 의원부 출범 100일을 맞아 오는 25일까지 기념 주간으로 정하고 다양한 행사를 통해 부산상의의 새로운 변화를 지역사회에 알린다고 21일 밝혔다.

먼저 이날 오전 10시에는 최근 화두인 ESG경영을 부산상의 운영에 도입하기 위해 임직원 윤리강령 선포식을 부산상의 1층 챔버스퀘어홀에서 개최했다.

선포식은 전체 직원이 서명한 윤리강령 준수 서약서를 낭독하고, 직급별 대표 직원 6명이 장인화 회장에게 서약서를 전달하는 방식으로 진행됐다.

윤리강령 서약서에는 회원존중과 법규준수, 직무수행에 필요한 도덕성, 직장 내 차별금지 및 공정 인사관리 등 사무국 운영을 위한 합리성과 높은 수준의 사회적 윤리의식을 담았다.

부산상의 관계자는 “전 세계적으로 ESG경영에 대한 관심이 집중되는 상황에서 지역경제 사령탑으로서 제대로 된 역할을 해내기 위해 선진 경영기법의 과감한 도입과 혁신이 필수적”이라고 말했다.

또 이날 장인화 회장의 핵심공약중 하나인 지역경제의 나침반 역할 수행을 위해 기존의 조사?연구기능을 업그레이드한 기업동향분석센터의 개소식을 오전 10시 40분 부산상의 9층 사무실에서 했다.

산적해 있는 지역현안 해결과 산업구조 고도화에도 부산상의가 팔을 걷어붙이고 나섰다.

부산상의는 11시 부산상의 8층 회의실에서 도시개발, 금융, 4차산업, 관광?마이스 등 20개 분야 20명의 매머드급 정책자문단을 위촉했다.

이로 인해 지역경제 현안해결과 미래발전 전략수립을 위한 최고의 싱크탱크 역할이 기대된다.

정책자문단은 오늘이 첫 회의임에도 불구하고 △수소 허브도시 조성 전략 △가덕신공항과 철도교통의 결합수송 △e-모빌리티 부품클러스터 및 플라잉카 스테이션 구축 △동남권 4차산업 ICT융합 시험인증센터 구축 △부산 조선해운산업 동반성장 플랫폼 구축 △부산기업의 ESG 대응방안 등 다양한 아이디어를 쏟아냈다.

부산상공회의소 장인화 회장은 “부산이 겪고 있는 위기극복을 위해 기존 실패한 문제해결방식을 과감히 버리고 새로운 플랫폼 속에서 기회를 창출하려는 노력이 필요하다”며 “스마트 첨단제조업 육성과 동북아 대표 복합물류허브 그리고 글로벌 관광?마이스 거점으로 부산이 나아가도록 하겠다”고 말했다.

부산상의는 기념주간인 23일 오전 7시에는 ‘포스트 코로나 시대의 ESG 리스크 관리’라는 주제로 부산경제포럼 특별세션을 연다.

이어 25일 오전 11시에는 최근 급성장중인 라이브커머스 시장에 지역기업들의 진출을 돕기 위해 지역 내 라이브커머스 플랫폼 업체인 라라스테이션과 업무협약식을 가질 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr