김해문화도시센터, 30일까지 ‘여행기획단’ 20명 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해문화재단 김해문화도시센터는 ‘여행기획단’을 모집한다고 21일 밝혔다.

기획단은 시민이 주체가 돼 지역의 다양한 문화적 자원들을 발굴하고 이를 기반으로 여행 코스를 개발·기획하는 활동이다.

평소 여행에 관심이 많은 김해시민이라면 누구나 지원할 수 있으며, 총 20명을 선정한다.

참여자들은 4개 팀(5인 1조)으로 임의 구성돼 여행 코스 개발에 필요한 기초 교육 및 멘토링, 지역 현장 답사비(50만원 내외), 개발 코스 실행 비용(200만원 내외)을 지원받는다.

기획단에서 개발하는 여행 코스는 김해 지역 소개 및 활성화에 목표를 두는 것을 기본으로 하되, 별도의 주제를 제한하지 않는다.

참가 지원은 30일까지 구글폼을 통해 받고 있다.

더욱 자세한 사항은 문화도시김해 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr