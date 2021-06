오아시스마켓, '대한민국 동행세일' 맞이 '위기극복' 소상공인 기획전

소상공인 상품 대상 횟수 제한 없는 40% 할인쿠폰 제공

"동행세일 본 행사 전 여름장터 기획전으로 시너지 UP"

[아시아경제 김유리 기자] 오아시스마켓이 '대한민국 동행세일'을 맞이해 소상공인을 위한 대규모 할인행사에 나선다.

새벽배송기업 오아시스마켓은 오는 24일부터 7월11일까지 '대한민국 동행세일' 기간에 '위기극복' 소상공인 상품 최대 할인 기획전을 개최한다고 21일 밝혔다.

경쟁력 있는 소상공인 상품을 전면에 배치하고 가격 혜택을 올렸다. 1만원 이상만 구매해도 40%의 즉시할인 쿠폰을 발행하며 횟수 제한 없이 사용할 수 있다. 다만 1회 구매 시 할인 혜택이 최대 5000원으로 한정되며 해당 이벤트는 상황에 따라 조기 종료될 수 있다.

오아시스마켓 관계자는 "그동안 온라인 특별 기획전을 진행하면서 행사 기간 혹은 하루에 한 번만 쓸 수 있던 쿠폰 혜택과 비교해 할인 폭이 무제한으로 늘어났다"며 "대한민국 동행세일을 통해 경쟁력있는 소상공인 상품을 소비자들이 더욱 가깝게 만나보기를 바라는 차원"이라고 말했다.

참여 소상공인 역시 약 300개 업체로 넓혀 많은 소상공인의 온라인 판로를 최대한 확대한다는 계획이다. 이번 오아시스마켓 대한민국 동행세일에서는 ▲저온압착 국산 참기름&생들기름 ▲낭만부부 모짜렐라 치즈떡 등 성분이 좋으면서도 품질이 우수한 소상공인 상품을 대거 선보인다. 오아시스마켓 소상공인 상품은 발색제, 합성보존료 등 식품첨가물을 최대한 넣지 않아 꾸준히 인기를 끌고 있다.

오아시스마켓의 올해 4월 소상공인 상품 매출은 전년 동기 대비 800% 이상 급증했다. 회사 측은 "온라인 기획전을 통해 발굴된 상품을 직매입하여 새벽배송 및 오프라인 매장으로 판로를 확대한 덕분"이라고 설명했다.

한편 오아시스마켓은 '대한민국 동행세일' 기획전에 대한 기대감을 높이기 위해 예비 행사로 6월14일부터 6월23일까지 '소상공인 온라인 여름장터 기획전'을 진행 중이다. 이 기간에는 2만원 이상 구매 시 4000원을 할인 받을 수 있는 쿠폰을 제공한다. 해당 쿠폰 역시 기획전 기간 내에 횟수 제한 없이 사용할 수 있다.

