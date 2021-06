[포토]오승록 노원구청장, 아스트라제네카(AZ) 2차 접종 완료

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 18일 오전 11시 노원구 보건소에서 아스트라제네카(AZ) 2차 예방접종을 완료했다.

구는 6월17일 기준 2곳의 예방접종센터에서 이뤄지고 있는 75세이상 어르신 백신접종은 접종동의자 3만1937명 중 3만828명이 1차 접종을 마쳤으며, 2차 접종 완료자도 1만8548명으로 집계됐다고 밝혔다.

또, 지난달 27일부터 지역내 총 155개 위탁의료기관에서 진행하고 있는 60~74세 접종도 6만2956명이 1차 접종을 완료하는 등 순조로운 백신접종을 위해 총력을 기울이고 있다.

구는 예방접종센터 및 위탁의료기관을 통해 2차 백신접종을 완료한 분들에게 접종인증 배지를 배부, 감사엽서를 전하는 등 접종률 제고를 위해 다양한 정책을 추진 중이다.

오승록 노원구청장은 “백신접종에 적극 동참해주신 주민분들에게 감사드린다”면서 “일상으로 회복을 위한 백신접종이 신속하고 안전하게 이루어질 수 있도록 끝까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr